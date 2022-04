Torna AbilityChef: la location è la Rocca di Soncino

SONCINO - AbilityChef, il concorso per stelle speciali della cucina firmato Masterchef Italia e associazione Argilla torna a giugno e, a grande sorpresa, avrà una location da favola: la rocca di Soncino. Si contenderanno il titolo di maghi del fornello otto coppie formate da due cuochi con disabilità o un diversamente abile col suo caregiver.

Lo stile è proprio quello del più celebre programma di cucina del mondo, con le famigerate Mistery Box, la giuria di esperti e il premio finale. Ci si può già iscrivere per la selezione. Moduli online.

L’annuncio tanto atteso è alla fine arrivato: il Masterchef per cuochi con diversa abilità, chiamato AbilityChef, sbarca sull’Oglio. La decisione non è che la naturale evoluzione di un percorso iniziato a marzo con Aspettando AbilityChef, una scuola di cucina preparatoria con InChiostro, la scuola per i cuochi del domani nell’ex chiostro di Santa Maria delle Grazie.

CHE COS'E' ABILITY.

Ma cos’è Ability e come funziona? Lo ‘spin-off’ del classico Masterchef, come visto in tv, è una vera e propria gara di cucina tra coppie formate da persone con disabilità (motoria, cognitiva e/o sensoriale) e i loro accompagnatori. Come i colleghi del piccolo schermo guidati da Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, i concorrenti si sfidano preparando il miglior piatto possibile utilizzando ingredienti a sorpresa nascosti sotto delle Mystery Box.

L'obiettivo è rendere possibile l’inclusione sociale in contesti di vita quotidiana delle persone con disabilità che, raccogliendo la sfida e cimentandosi nella gara, possono esprimere al massimo le proprie competenze

Il format reso famoso da Endemol Shine Italia si ripete anche per la giuria, composta da quattro esperti che valutano gusto, feeling di coppia ed estetica. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori: «È rendere possibile l’inclusione sociale in contesti di vita quotidiana delle persone con disabilità che, raccogliendo la sfida e cimentandosi nella gara, possono esprimere al massimo le proprie competenze».

Ability ha un gusto cremonese. E non solo perché Argilla, l’associazione che l’ha ideata, è di Soncino ma anche perché la prima indimenticabile edizione, datata 2017, si è tenuta nella villa Affaitati di Grumello.

L’edizione 2019, l’ultima prima della pandemia, si è tenuta invece nel ristorante Due Colombe in provincia di Brescia. Tra gli ospiti passati a ‘spadellare’ anche il sesto Masterchef e oggi aspirante stellato Valerio Braschi.