Parziale cedimento di una parete, transito nella conca attualmente sospeso

CREMONA - Domenica si è verificato un parziale cedimento della parete sinistra della preavanconca di Cremona. Per effetto di tale cedimento il transito nella conca è attualmente sospeso. I tecnici di Aipo stanno eseguendo i necessari accertamenti per individuare le cause del dissesto, mettere in sicurezza la struttura e procedere al ripristino funzionale della stessa. In base agli esiti degli accertamenti in corso sarà cura di Aipo fornire agli armatori informazioni più dettagliate rispetto ai tempi di ripristino dell'opera.