Piazza Spagna, gran finale tra spettacolo e forti emozioni

CASALMAGGIORE - Prima la rappresentazione teatrale in piazza Garibaldi, poi tutti sull’argine per il «Po in fiamme» con la discesa dei lumini e l’applaudito spettacolo pirotecnico – a tempo di musica, una novità - lungo il fiume. Si è conclusa così, ieri sera, con un’ampia partecipazione di pubblico, la fiera di piazza Spagna organizzata dalla Pro loco. La prima parte della serata ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse dell’Istituto di istruzione superiore Giovanni Romani, che hanno riproposto «Boxed Memories», lo spettacolo già presentato giovedì 19 maggio nel teatro Comunale in collaborazione con il Liceo Gimnazija Vuk Karadzic di Loznica, Serbia, con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore e la collaborazione con l’associazione Persona Ambiente. Un modo per rinsaldare l’amicizia, consolidata tra anni, tra i ragazzi del Romani e quelli della cittadina serba.



«L’idea di portare lo spettacolo in piazza – spiega la dirigente scolastica del Polo Romani, Daniela Romoli - nasce dalla collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Sara Manfredi e la volontà da parte dell'amministrazione comunale di dare voce ai giovani di Casalmaggiore. Naturalmente c’è stato il supporto della Pro loco. Il gruppo è stato guidato in questa fase da Giancarlo Roseghini». Al centro della rappresentazione la memoria, che riaffiora stimolata da un’immagine, una musica, un oggetto. È in occasione di una riunione di famiglia, in concomitanza con il del trasloco dell’anziana madre, che vengono messe a confronto le storie di quattro fratelli e delle loro famiglie. Gli oggetti, le foto, la musica, riannodano i fili delle memorie individuali e collettive. È un narratore esterno, regista e demiurgo dell’intera vicenda, ad aprire e chiude il fluire dei ricordi, delle immagini e delle musiche. Come si aprono e si chiudono le pagine di un libro. Ciò che è perduto a volte ritorna, il ricordo ci dona forza e consapevolezza. Ciò che oggi è perduta è la pace, che vorremmo ritrovare, per noi e per tutti.

Argine maestro stracolmo di gente, poi, per assistere alla novità assoluta dello spettacolo pirotecnico a suon di musica proposto dall’associazione Pro loco come conclusione della fiera di Piazza Spagna. La serata si è aperta con il “Po in fiamme”, cioè la discesa dei lumini lungo il grande fiume. Una discesa lentissima a causa della scarsa corrente. Prima dell’inizio dei fuochi, è intervenuto il presidente della Pro loco Mirko Devicenzi: “Ringrazio il sindaco e il Comune per la collaborazione, i cantonieri e quanti hanno collaborato per realizzare questo spettacolo. Un particolare ringraziamento a Laura Cortellazzi che ha fatto da intermediario tra noi e il Comune. E un grazie ai commercianti e a quanti ci hanno dato un contributo essenziale per realizzare questo spettacolo”. Un grazie è andato anche “a Gianluca Farina per posizionare in mezzo al fiume i pontoni per i fuochi” e “alle due canottieri che ci danno una mano”.

Il presidente della Pro loco Mirko Devicenzi tira le somme: «Siamo contenti, anche se a volte ci saremmo aspettati più gente per un evento rispetto ad un altro ed è andata al contrario. Ma la cosa più importante è che tante persone ci hanno dato una mano, anche all’ultimo, ad esempio per spostare le sedie. Si è creata poi una bella sinergia con il Comune, in particolare con l’assessorato alle Politiche giovanili. Io non conoscevo tante procedure e il Comune ci ha davvero aiutati. E poi anche con i ragazzi del Polo Romani. Chissà che qualcuno di loro possa continuare a lavorare con la Pro loco in futuro rappresentando il mondo giovanile».

