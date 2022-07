Corto circuito, a fuoco il sottotetto in un'abitazione di via Amati. Nessun ferito

SOLAROLO RAINERIO - Un incendio piuttosto serio è scoppiato in un'abitazione di via Amati a Solarolo. Erano circa le 20.45 quando una vicina di casa si è accorta del fumo nero che usciva da un sottotetto. I vigili del fuoco di Cremona, assieme al gruppo di volontari di Piadena Drizzona, ha lavorato fino all'una per domare le fiamme. Al termine delle operazioni sono state dichiarate inagibili non solo la casa da cui si sono sprigionate le fiamme ma anche quelle ai lati. Nessuna persona è rimasta ferita ma si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza in quanto una delle persone residenti è sulla sedia a rotelle. L'origine del rogo pare sia da ricondurre ad un corto circuito.