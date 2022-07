Siccità, «tuffo» simbolico: «Non fate morire il Po»

CREMONA - Tutti giù, sulla zattera a pelo d’acqua davanti alla canottieri Bissolati, sulla riva sinistra del Po che soffre. I cartelli con disegnata la sveglia e quelli che compongono la frase: ‘Non si può far morire il Po’. Infine, la foto simbolica di un tuffo simbolico nel Grande Fiume. Sì, simbolico, perché anche se il tuffo in acqua non c’è stato, è potente il messaggio lanciato dalla presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto e dai sedici attivisti arrivati che si sono dati appuntamento alle tre del pomeriggio di oggi davanti alla canottieri.

Un flash mob nell’ambito di Big Jump, l’iniziativa organizzata dalla European River Network che ogni anno consente ai cittadini di riavvicinarsi ai fiumi, laghi e zone umide con un grande salto simbolico: quest'anno il faro è puntato sulla crisi idrica che attanaglia le regioni attraversate dal Po.