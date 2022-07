Invasione di «Vespe»: oltre 260 equipaggi iscritti al raduno

SPINO D'ADDA - Invasione di «Vespe» in paese. La popolare due ruote della Piaggio è tornata protagonista con oltre 260 equipaggi iscritti, grazie alla Pro loco e alla settima edizione del raduno «VeSpino».

Prima il ritrovo e le iscrizioni al parco Rosselli, poi la partenza alle 10 per il tour di 30 chilometri sulle strade del Cremasco, infine il rientro in paese, il pranzo e la consegna dei riconoscimenti alla cascina Carlotta.

Una giornata intensa, con decine di volontari impegnati nell’organizzazione, guidati dal presidente della Pro loco Daniele Chiappa. In strada modelli di ogni epoca della Vespa, da quelli più datati a quelli appena usciti dalla fabbrica. Decine gli spinesi che hanno seguito il raduno, innanzitutto piazzandosi al parco Rosselli per seguire il via.

Particolarmente azzeccata la formula che ha permesso a molti dei partecipanti di restare a pranzo – era anche possibile partecipare solo alla prima fase della giornata –: lunghe tavolate allestite sotto il portico della Carlotta, con il tutto esaurito sia sul lato della struttura che guarda verso la grande aia, sia su quello esterno, davanti all’ingresso della biblioteca.

Cucina a pieno regime per una festa popolare che ha sancito il ritorno di una manifestazione interrotta negli ultimi due anni a causa della pandemia.