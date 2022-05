Vespatour, più di 250 in sella per emulare il mito Bettinelli

CREMA - Tutte schierate fin dalle prime ore del mattino, nell’ampio parcheggio alle spalle del Park Hotel. Lucidate e in grande spolvero. Per essere ammirate dai tanti curiosi e appassionati che non hanno voluto perdere l’occasione. Sono stati più di 250 i partecipanti alla nona edizione del Vespatour delle città murate, che si è svolto ieri sotto la regìa del Vespa club Crema-Castelleone intitolato a Giorgio Bettinelli, il vespista, cremasco, più celebre al mondo.

L’evento era aperto a tutti i possessori di Vespa. La location scelta per il ritrovo è stata la passerella ciclopedonale sul fiume Serio, che porta proprio il nome dello scomparso Giorgio. Non casuale, dunque, perché chi ama la Vespa non può non conoscere il globetrotte che in sella a una due ruote della Piaggio ha attraversato i cinque continenti. Le operazioni di registrazione dei partecipanti e la consegna di gadget e buoni pranzo, aperitivo e colazione hanno richiesto più di due ore. Alcuni partecipanti sono arrivati da Asti, la maggior parte da tutte le zone della Lombardia.

Tra gli esemplari più ammirati, una Vespa sidecar, con un bambino come passeggero, una GS 150 del 1958 del collezionista cremasco Damiano Rey (ne possiede 23), una SS 180 del 1963, e una faro basso degli anni Cinquanta. Tutte tenute con grande cura dai proprietari, come si conviene a dei veri pezzi storici. La partenza del Vespatour è avvenuta in leggero ritardo rispetto al programma, ma i preliminari, visto l’alto numero di vespisti, hanno richiesto tempo. Dopo aver attraversato la città, lasciandosi alle spalle una scia di odore di olio bruciato, la prima tappa è stata a Cadilana, dove i partecipanti hanno potuto assistere alla messa e quindi la benedizione dei mezzi, seguita da un piccolo rinfresco. A mezzogiorno la ripartenza con destinazione Gombito, al ristorante Gomedo, per l’aperitivo e il pranzo. Prima del congedo, le premiazioni di rito a ricordo dell’avvenimento. Domenica è in programma un altro Vesparaduno in quel di Dovera.