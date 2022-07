Fiera di Piazza Spagna, tutto pronto per il gran finale

CASALMAGGIORE - Ultimo giorno, oggi, per la fiera di Piazza Spagna a cura della Pro loco. Dalle 21.15 alle 22.15 è previsto lo spettacolo di fine anno a cura del Polo scolastico Romani. Dalle 22.30 tradizionale “Po in fiamme” con la discesa dei lumini lungo il fiume e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico in collaborazione con la ditta Pyrodreams di Lodi che da diversi anni si occupa di spettacoli pirotecnici professionali sempre alla ricerca di innovazioni da proporre al pubblico. Per la prima volta a Casalmaggiore verranno proposti dei fuochi di artificio a tempo di musica, diffusa al pubblico tramite un impianto audio dedicato. Pyrodreams si è distinta recentemente al Festival nazionale italiano più importante che si svolge ogni anno a Rapallo. La Pro loco ringrazia gli sponsor che hanno reso possibile l’evento: P.C.B. Costruzioni, Marcegaglia, storti trasporti pesanti, Linea SAS, Gardenia, Casalasca servizi, E-cova, Autoscuola Kramer, Marin visino, Laminart, Azzi Fausto, Cantine bresciani, Aroldi fratelli, Conad Casalmaggiore, Azienda farmaceutica municipale, OR cartotecnica concessionaria Buffetti, Rosa Renzo e figli, Falegnameria f.lli Guberti, Tecnomax, Studio Pirotti Casalmaggiore, Fabbrica digitale.