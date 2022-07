Rifiuti, bici e carrelli per la spesa ripescati dal Cresmiero

CREMA - Affacciandosi a balconi e finestre di casa vedevano ogni giorno il deprimente spettacolo dello scolmatore Cresmiero. Il canale era diventato un ricettacolo di rifiuti, tra cui carrelli della spesa e biciclette.

Da tempo i residenti di viale Repubblica, le cui abitazioni guardano verso il corso d’acqua artificiale, chiedevano un intervento di pulizia.

Ad organizzare il recupero del materiale è stato il consorzio d’irrigazione Dunas (Dugali, Naviglio, Adda e Serio). Con l’ausilio di una gru e l’intervento degli operai, è stato approntato il cantiere, disponendo le attrezzature all’altezza del ponte veicolare.

I rifiuti galleggiano nel Cresmiero

La gru utilizzata per recuperare i rifiuti nel Cresmiero

PULIZIA STRAORDINARIA

Due carrelli della spesa, una bicicletta ormai ridotta a un rottame, diversi rami di grosse dimensioni e altri rifiuti, sono stati recuperati e caricati a bordo di un camion per il successivo trasferimento in discarica.

Questo il bilancio finale della pulizia straordinaria. Gli oggetti metallici erano spuntati a pelo d’acqua, anche per l’abbassamento del livello del canale. Non solo chi abita in zona li poteva chiaramente vedere nel Cresmiero, ma anche tutti coloro che utilizzavano la passerella ciclo pedonale che costeggia il ponte stradale.

«Un grazie al consorzio per l’intervento di pulizia e rimozione – sottolineano i residenti – è stato un lavoro importante. Chiediamo, se possibile, di valutare anche se non sia il caso di ripulire l’alveo. Si presenta con un fondale molto fangoso. L’acqua è infatti costantemente di colore marrone scuro».

Bici e carrelli erano finiti nel canale ormai parecchio tempo fa. Gesti di inciviltà, che ora si spera non si ripetano più. Il materiale recuperato dagli operai è stato poi trasferito.