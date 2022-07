Acqua poca, rifiuti tanti nella roggia Acquarossa

CREMA - L’acqua sarà pure poca, in tempi di siccità, ma i rifiuti abbondano. Quelli, come l’inciviltà, non conoscono carestie.

La roggia Acquarossa che attraversa il Cremasco ha una portata d’acqua in questo periodo appena sufficiente per assicurare le irrigazioni delle colture. Tuttavia, ciò non scoraggia i soliti ignoti dal gettare nell’alveo una montagna di immondizia, che galleggia e scende lungo il corso, fino a quando non incontra un ostacolo. Un cumulo di rifiuti si trova ammassato nel tratto del corso d’acqua appartenente al reticolo minore, che attraversa il cavalcavia della tangenziale, che da Ombriano porta a Capergnanica.

Fermi contro un ponticello che incrocia la roggia, ci sono scarti di ogni genere: bottiglie e bidoni di plastica per la maggioranza, ma anche sacchetti pieni di immondizia, lattine, bombolette spray vuote, vaschette di polistirolo e cartoni del latte, oltre a tronchi, rami e erba secca, scarti della pulizia di qualche giardino. Il problema è ciclico e si ripresenta puntualmente. Agli agricoltori non basta dover fare i conti con la carenza di acqua. Devono pure ripulire di frequente le rogge per poterla pescare.