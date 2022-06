Ostiano in lutto per Montini. Il medico amico dei pazienti

OSTIANO - Vasto cordoglio per la morte di Giuseppe Montini, 68 anni, medico che ha lavorato a lungo alla Fondazione Sospiro e che, dal 2019, aveva esercitato nel paese in riva all’Oglio, come sanitario di famiglia. Con lui se ne va un pezzo di storia di Ostiano, un professionista ben voluto e stimato. Quando i rintocchi delle campane della parrocchiale hanno annunciato il lutto e si è diffusa la notizia della scomparsa, in molti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio, per quel medico riservato, ma comunque sempre pronto ad aiutare i pazienti nel momento del bisogno.

IL RICORDO DI POSIO

Il sindaco di Ostiano, Canzio Posio, quando tre anni fa lasciò il proprio impegno come medico di base, si fece sostituire proprio da Montini. E il ricordo del collega è ben vivo nella memoria dell’attuale primo cittadino che, ne ricostruisce la figura non tanto come amministratore comunale, quanto come collega: «Giuseppe lo conoscevo bene sin da quando eravamo ragazzi, nonostante avessimo qualche anno di differenza. Aveva frequentato il liceo scientifico e poi proseguito gli studi universitari conseguendo la laurea in Medicina a Brescia. La sua professione lo ha portato a lavorare per tanti anni in Fondazione Sospiro. Poi, nel 2019, quando sono andato in pensione, ha ritenuto opportuno venire ad Ostiano per sostituirmi, prendendo in carico i pazienti ed entrando quindi in servizio come titolare. Un passaggio — sottolinea Canzio — che lo ha portato ad operare in un settore diverso, da un contesto ospedaliero a quello di medicina del territorio. Era una persona sobria, ma dotata di una sottile ironia, con un’umanità particolare. Una persona che si poteva apprezzare in modo concreto, che per anni ha portato avanti la collaborazione con gli altri professionisti dello studio medico di Ostiano. Certo, ha svolto la sua professione in un periodo non facile, quello della pandemia. La sua salute è stata poi minata dalla malattia, contro la quale ha combattuto, ma che lo ha travolto negli ultimi mesi. Ciò che mi ha particolarmente addolorato e colpito è stato il fatto che sia passato dal lavoro ad uno stato di malattia, che non gli ha dato scampo. Questo lascia davvero tutti sgomenti e veramente affranti».

IL CORDOGLIO DI SCOTTI

Il presidente di Fondazione Sospiro Giovanni Scotti ha parole di profondo cordoglio: «Ci rattrista la sua scomparsa — esordisce — perché, per lunghi anni, ha fatto parte della piccola storia del nostro dipartimento delle disabilità».

In tanti ieri hanno voluto essere vicini ai familiari ed in particolare alla moglie Maria Aurora e alla figlia Maria Vittoria. I funerali del professionista verranno celebrati questa mattina nella chiesa parrocchiale di Ostiano. Poi il corteo si sposterà al cimitero locale per la tumulazione. Un ultimo saluto dunque al dottore del paese, molto apprezzato e stimato dai suoi tanti pazienti e dai cittadini ostianesi.