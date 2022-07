Riapre il cimitero di Cremona: da venerdì 8 di nuovo accessibile

CREMONA - Il Civico Cimitero sarà di nuovo accessibile. Domani, venerdì 8 luglio, infatti verrà revocata l'ordinanza emessa dal sindaco Gianluca Galimberti a seguito dell'evento atmosferico straordinario del 4 luglio scorso che ha causato ingenti danni al patrimonio arboreo ed edilizio del Cimitero.

Si ringraziano tutti i tecnici e gli operatori che in tempi rapidi hanno provveduto alle operazioni necessarie per garantire la transitabilità delle vie principali e alla messa in sicurezza di tutte le aree del Cimitero.