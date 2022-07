Asta, nessuno vuole l'ex ospedale

CASALMAGGIORE - Anche la terza asta per la vendita del vecchio ospedale di via Cairoli 136 è andata a vuoto e l’Asst di Cremona, proprietaria dell’immobile, tramite un decreto firmato dal direttore generale Giuseppe Rossi, ne ha ora bandito una quarta con un ulteriore sconto di oltre 130 mila euro.

Si è passati da 1 milione e 470 mila euro di prezzo base per le prime due aste al milione e 323 mila euro della terza, ma non c’è stato alcun interessamento, nonostante il consistente calo del prezzo. Adesso il complesso immobiliare, da anni in condizioni di avanzato degrado, bene dichiarato «d’interesse culturale», costa 1 milione 190.700 euro.

Già il 20 agosto 2019 il ministero per i Beni e le attività culturali ha rilasciato una specifica autorizzazione all’alienazione. L’Asst ha precisato che si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta valida. La fissazione del prezzo a base d’asta non è lasciato alla discrezionalità del proprietario dell’immobile, ma deve attenersi a quanto previsto da una legge specifica, secondo cui l’amministrazione demaniale può ordinare ulteriori esperimenti d’asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima.

L’Azienda socio sanitaria ha spiegato che dell’edificio non si prevede un utilizzo futuro «in quanto non strategico ai fini dell’erogazione di servizi sanitari e sociosanitari». La superficie è di 1520 metri quadrati circa.

La zona, grazie al progetto Attract di Regione Lombardia, gode di particolari benefici fiscali e dal punto di vista della posizione è strategica in quanto molto vicina al centro storico. Resta ora da vedere se l’ulteriore calo di prezzo potrà stimolare l’interesse di qualche operatore interessato ad investire in quella che resta la ferita da sanare della città di Casalmaggiore.