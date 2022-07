Camera penale, nuovi vertici: alla presidenza eletta Parati

CREMONA - «L’impegno continua con passione ed entusiasmo!», ha scritto sul suo profilo Facebook. È Micol Parati la nuova presidente della Camera penale di Cremona e Crema ‘Sandro Bocchi’, eletta il 30 giugno scorso dall’assemblea. L’avvocato Parati, cremasca, succede ad Alessio Romanelli, presidente per due mandati consecutivi . L’incarico dura due anni. «C’è un nuovo direttivo composto da tredici consiglieri - spiega la neo presidente — perché abbiamo avuto un aumento considerevole di iscritti che sono passati da 78 a 101 negli ultimi quattro anni e, quindi, abbiamo diritto ad avere due ulteriori nuovo consiglieri».

Micol Parati

Il nuovo consiglio direttivo è così composto: Laura Negri segretario, Michele Tolomini tesoriere, Maria Luisa Crotti delegata al distretto, Roberto Calza, Sergio Fiori, Marilena Gigliotti, Stefania Giribaldi, e le new entry Nadia Baldini, Raffaella Bondonno, Caterina Pacifici, Paolo Sperolini e Pier Mauro Strombelli. Il presidente uscente Romanelli non si è ricandidato, così come i consiglieri uscenti Maria Laura Quaini e Vittorio Patrini, «anche se sono già stati precettati per una collaborazione esterna», evidenzia la neo presidente.



«La prospettiva — spiega Parati — è quella di continuare sulla strada che ha tracciato Alessio, una strada che condividiamo. Quindi, da un lato tenere sotto controllo la funzionalità del Tribunale, i rapporti con la presidenza del Tribunale e con la Procura della Repubblica, con l’Ordine degli avvocati e con il carcere; cercare di mantenere sempre ottimi rapporti di collaborazione con tutte le istituzioni, magari ampliando anche le collaborazioni con i Comuni piuttosto che con qualche ente. Valuteremo, passo passo, come muoverci. A livello nazionale, la prospettiva è di continuare a difendere i diritti di tutti come sempre abbiamo fatto. Ci muoveremo a seconda delle contingenze. Adesso, abbiamo dovuto gestire il periodo Covid, non sappiamo che cosa ci aspetta in futuro. Ci adatteremo e cercheremo di gestire quello che arriverà».

La facciata del Palazzo di Giustizia



Il prossimo appuntamento in agenda è per il 16 settembre con l’assemblea distrettuale che si terrà a Cremona, a Palazzo Trecchi. La Camera penale ospita l’assemblea della ‘Camera Penale della Lombardia Orientale. Titolo dell’evento: ‘Difendere un mestiere pericoloso’. «È un evento a livello nazionale e siamo molto orgogliosi», prosegue la presidente Parati. Il convegno sarà introdotto dagli avvocati Tiziana Ceschin e Andrea Cavaliere, responsabili dell’Osservatorio Acquisizione dati giudiziari. Interverranno Donatella Curtotti, professoressa all’Università di Foggia, l’avvocato Lorenzo Zilletti, responsabile del Centro studi giuridici e sociali ‘Aldo Marongiu’, il professor Gaetano Insolera dell’Università di Bologna.

Concluderà l’avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione Camere Penali Italiane. Sarà presentato il libro dedicato a Sandro Bocchi, l’indimenticato penalista fondatore della Camera penale di Cremona. E si terrà l’assemblea della distrettuale, che eleggerà il presidente della Camera Penale della Lombardia Orientale. Dopo due mandati, l’avvocato Emilio Gueli non è rieleggibile. Vicepresidente è l’avvocato Maria Luisa Crotti.