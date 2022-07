Siccità: sì ai nuovi pozzi, arriva l'ok della Provincia

CREMONA - Per far fronte alla crisi idrica, eccezionalmente per l’anno in corso, la Provincia di Cremona informa della possibilità di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di pozzi di uso temporaneo, anche per uso irriguo, il cui utilizzo è concesso tramite la procedure delle licenze.

La Provincia garantisce inoltre la facoltà di ottenere licenze temporanee per l’uso irriguo di acque sotterranee prelevate da pozzi già regolarmente concessi ad altri soggetti, che si rendessero disponibili a condividerne, a seguito di accordo, lo sfruttamento dell’acqua. La modulistica ed ulteriori indicazioni sono disponibili sul sito dell’Ente, di cui a link https://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=4635.