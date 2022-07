Cavi dell'alta tensione caduti sulla strada, in località Maginot residenti furibondi

CASTELVETRO PIACENTINO - La furia della tromba d'aria mista tormenta d'acqua che si è abbattuta su Cremona e dintorni, ha procurato danni ingenti e grande è stata la mobilitazione immediata per intervenire nei punti nevralgici. C'è una zona, però, che ancora rivendica un intervento che appare piuttosto urgente: la furia della natura ha infatti provocato l'altra sera un grosso problema a Castelvetro Piacentino, dove un albero ha tranciato i cavi elettrici dell'alta tensione in località Maginot. Oggi, i residenti della zona sono imbufaliti, in quanto ancora nessuno - nonostante i numerosi solleciti - si è presentato per mettere in sicurezza la via (tuttora bloccata al transito) che collega la località rivierasca a Mezzano Chitantolo e quindi alla SP 10 che porta a Cremona o, in direzione opposta, a Piacenza. Una situazione surreale e francamente incomprensibile.