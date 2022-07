Trasporto scolastico, Autoguidovie lavora per il rilancio

CREMONA - Autoguidovie è già al lavoro per rilanciare dopo la pausa estiva il trasporto scolastico, che ancora è in ripresa dagli impatti dell’emergenza sanitaria Covid 19, che si stima abbia ridotto fino al 30% gli studenti trasportati.

Per riconquistare il pubblico dei giovani l’azienda adotta una strategia incentrata su servizi innovativi, personalizzati e digitali con l’obiettivo di offrire una mobilità sempre più sostenibile e al passo con i mutati bisogni dei clienti.

Per fare tutto questo Autoguidovie punta sulle novità del servizio Bus2school: gli studenti delle provincie di Cremona e Pavia potranno registrarsi sull’App di Autoguidovie e inserire i propri dati di mobilità.

All'avvio dell’anno scolastico, per tutti i loro viaggi, il sistema restituirà una corsa suggerita grazie ai dati raccolti; l’applicazione permetterà così di ottimizzare i percorsi e le fermate ed evitare affollamenti a bordo. Inoltre, la registrazione darà diritto anche ad accedere a importanti offerte promozionali dedicate.

Non solo un nuovo modo di progettare il servizio ma anche un’offerta tariffaria commerciale in grado di andare incontro alle esigenze delle famiglie in un contesto di costante aumento dei prezzi. Il tutto per offrire un servizio su misura, sicuro, sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico.

«Oggi la tecnologia e la pianificazione ci consentono di costruire un’offerta di mobilità non più passiva ma personalizzata, più vicina alle esigenze delle persone. Questa modalità innovativa di trasporto sarà una risorsa e un importante valore aggiunto per gli studenti e le famiglie», ha dichiarato Gabriele Mariani, Direttore Operations di Autoguidovie.

Le promozioni dedicate accessibili registrandosi a Bus2school per le famiglie e gli studenti potranno essere scelte in base alle loro esigenze di viaggio: l’abbonamento annuale Smart offre la miglior tariffa disponibile con possibilità di pagamento a rate mensili, disattivabile in qualsiasi momento e senza anticipi e il mensile Flex, invece, è pensato per i mesi “parziali” come settembre e conveniente rispetto all’acquisto di altri abbonamenti di minor durata o biglietti.