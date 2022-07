Tromba d'aria, treni in ritardo anche di 300 minuti: pendolari bloccati nei convogli

CREMONA - Il rientro a casa dopo una giornata di lavoro era previsto attorno alle 19 e invece sono rimasti sul treno fino alle 23 o oltre. Pendolari inferociti perché costretti a restare sui treni o in attesa nelle stazioni per ore, senza mezzi alternativi.

La tromba d’aria, infatti, ha avuto effetti pesanti anche sulla circolazione ferroviaria: lungo la Milano-Cremona-Mantova ieri i ritardi sono stati fino a oltre 300 minuti, con i convogli che si sono fermati appena prima della stazione pizzighettonese di Ponte Adda.

“Alle ore 23.30 i treni delle 18.20, 19.15 e 20.20 non erano ancora arrivati a Cremona - attacca il comitato

InOrario -. Il danno, per carità, c'è stato, e grosso a Cremona. Ma possibile che in questi 200 e passa minuti di ritardo, non sia stato possibile organizzare un pullman per Cremona e Mantova?”

Disagi simili anche sulla Cremona-Fidenza, che attraversa la Bassa Piacentina: alberi caduti e conseguenti treni cancellati. Coi pendolari di ritorno da Parma costretti a cercare mezzi alternativi. Da stamattina alle 5.30 le corse sono sospese per i lavori di ripristino.

L'AGGIORNAMENTO DI RFI

"Il traffico è ancora sospeso per danni causati dal maltempo tra Cremona e Fidenza. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa. In corso la riprogrammazione del servizio commerciale. I treni regionali possono subire cancellazioni e sostituzioni con bus”.