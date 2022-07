Psichiatria, 4 posti letto garantiti dal 18 luglio

CREMA - Il Direttore Generale dell’ASST di Crema Ida Ramponi comunica che a partire dal 18 luglio il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – SPDC garantirà l’assistenza ospedaliera con 4 posti letto di degenza.



Per assicurare la presa in carico dei pazienti ed una adeguata assistenza in caso di accesso al Pronto Soccorso di pazienti con urgenza di ricovero in SPDC, in mancanza di posto letto libero, l’assistenza sarà garantita dallo specialista organizzando il trasferimento presso altra struttura disponibile (ASST di Lodi o altro SPDC).