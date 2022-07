Scontro tra auto nella notte a Castelvetro: tre feriti, uno grave

CASTELVETRO - Grave incidente stradale nella notte sulla statale Padana Inferiore, all’altezza del centro commerciale Riviera Po. A scontrarsi sono state una Land Rover e una Toyota, il bilancio è di tre feriti (uno in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita) ricoverati in ospedale a Cremona. Sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco da Fiorenzuola d’Arda e da Cremona, automedica 118 da Cremona, ambulanze della Croce Rossa di Cadeo e della Pubblica assistenza di Cortemaggiore. Per i rilievi di legge sono arrivati i carabinieri di Caorso.