Boato nel cuore della notte: abbattuto un muretto di recinzione

CASTELVETRO PIACENTINO - Un boato nel cuore della notte. Un ventenne a bordo della sua Ford ha abbattuto un muretto di recinzione di una villa a Mezzano Chitantolo, sulla Padana inferiore, all’angolo con via Tortona, poco prima della curva. L’ennesimo incidente in un tratto di strada sempre molto trafficato. Stavolta, a parte i danni materiali, non ci sono state particolari conseguenze per l'autista del mezzo (trasportato in ospedale a Cremona in codice verde), ma tra i residenti c’è molta preoccupazione per la lunga scia di incidenti. Il giovane è stato soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza di Monticelli e trasferito in ambulanza all'ospedale di Cremona: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.