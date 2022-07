Siccità, spenta la fontana di piazza Cadorna: «Non sprechiamo l'acqua»

CREMONA - Spenta la fontana di piazza Cadorna. Così il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti: «Con Padania Acque SpA abbiamo spento la fontana di piazza Cadorna. È un gesto simbolico che vuole richiamare l’attenzione di tutti rispetto allo spreco dell’acqua, soprattutto in questo periodo di siccità storica che stiamo vivendo».

Per motivi igienico-sanitari, rimangono accese invece le fontanelle.

Galimberti, dalla sua pagina Facebook, spiega le origini di questa decisione: «In tanti ne avete chiesto la chiusura e, anche in ascolto dei cittadini, abbiamo approfondito la questione con Padania. Risultato? Le fontanelle a getto continuo rimangono accese, anche e soprattutto in questa fase, perché servono per verificare e garantire la qualità dell’acqua potabile, la cui disponibilità in provincia di Cremona non è a rischio. Questo anche grazie all’attenzione di Padania rispetto alle perdite idriche: per la rete dell’acquedotto della provincia di Cremona si registra circa il 24% delle perdite (contro il 47,6% del nazionale), un valore in linea con quello europeo e che colloca il territorio in classe A».

UN APPELLO PER TUTTI

«Dato che la situazione dell’acqua potabile è virtuosa ma siamo in emergenza dal punto di vista dell’acqua per l’agricoltura, è quello di utilizzare comunque l’acqua con moderazione, evitando il più possibile gli sprechi. Vale adesso e vale per il futuro!».