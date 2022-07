Assolto il primario Carlo Mosca

BRESCIA - Arriva la sentenza per il primario Carlo Mosca: assolto, «Il fatto non sussiste». Nel gennaio 2021 è stato mandato agli arresti domiciliari con l'accusa di pluriomicidio volontario. L'accusa caduta sul primario è quella di aver intenzionalmente ucciso tre pazienti Covid-19, nel marzo del 2020 somministrando loro Propofol o Succinilcolina, farmaci letali se non associati all’intubazione.