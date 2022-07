Tangenziale, nuovo asfalto. Il traffico è subito in tilt

CREMA - Prime code e disagi ieri mattina sulla tangenziale per gli annunciati lavori di rifacimento dell’asfalto – in capo alla Provincia – lungo il cavalcavia di Ombriano. Gli operai hanno organizzato il transito istituendo il senso unico alternato sul ponte. In contemporanea è stato vietato ai veicoli in uscita dal quartiere di immettersi sulla tangenziale in direzione Milano.

Un cantiere che in questi giorni proseguirà lungo il resto della tangenziale, in particolare sulla corsia di destra ossia quella verso Spino d’Adda. Sarà adottato lo stesso sistema, istituendo il senso unico alternato. I tratti interessati dall’asfalto rovinato e dunque da rifare, misurano alcune centinaia di metri e si concentrano tra lo svincolo per Ripalta Cremasca e quello per Capergnanica.

Si prevedono dunque nuove difficoltà per il traffico che potrebbe anche riversarsi sulla circonvallazione cittadina, creando ulteriori disagi alla viabilità interna. Questi cantieri fanno parte di un ampio programma di messa in sicurezza della Paullese, attuato dalla Provincia già a giugno. Dopo gli interventi delle scorse settimane, che avevano permesso la messa in sicurezza del tratto in corsia destra, tra il cavalcavia della concessionaria Nini-car e lo svincolo per Dovera e Pandino, alla fine del mese scorso gli operai si sono spostati sulla carreggiata opposta, quella in direzione di Crema. Il lavoro di fresatura e successiva stesura del nuovo bitume hanno interessato un paio di chilometri.