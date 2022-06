Lavori sulla Paullese, dal 7 giugno senso alternato in vari tratti

CREMA - La Provincia di Cremona, in relazione all’esecuzione di lavori di fresatura e asfaltatura del piano viabile in tratti vari della Paullese, ha disposto dal giorno 07/06/2022 alla fine dei lavori:

La chiusura della corsia di marcia della carreggiata destra dal km 24+290 al km 28+650 e la chiusura della corsia di marcia della carreggiata sinistra dal km 24+200 al km 27+200, nonché il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 90-70-40 km/h in avvicinamento alla zona lavori;

Lungo la SPEXSS415 “Paullese” nel tratto dal km 31+100 al km 31+900 la Provincia di Cremona dispone anche la sospensione della circolazione stradale, nonché il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 50-30 km/h dal km 31+900 al km 32+280 corsia sinistra (veicoli provenienti da Cremona) e il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 90-70-50 km/h in avvicinamento alla chiusura stradale lungo la carreggiata destra dal km 30+400 al km 31+100 (veicoli provenienti da Milano), dal giorno 07/06/2022 al giorno 19/06/2022.



I veicoli provenienti da Milano/Spino d’Adda diretti a Crema/Cremona, e viceversa, dovranno uscire dalla SPEXSS415 come da segnaletica temporanea di indicazione posizionata, utilizzando come percorso alternativo gli svincoli di uscita e reimmissione nella SPEXSS415 in corrispondenza della rotatoria denominata “Girandola” in territorio comunale di Crema;