Clicca sul link-trappola inviato nella finta mail delle Poste, conto svuotato

SAN DANIELE PO - Ha truffato una 37enne del paese ed è stato denunciato dai carabinieri un 20enne di origini campane responsabile del reato di frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici. L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla 37enne residente a San Daniele Po, che nel mese di aprile di quest’anno riceveva sul suo smartphone un sms, poi rivelatosi fraudolento, a nome di Poste Italiane, nel quale veniva paventata la sospensione del suo conto corrente. Il messaggio conteneva un link alla quale la donna accedeva e che la rimandava su un sito apparentemente identico a quello di Poste Italiane. Da qui veniva richiesto di compilare alcuni campi inserendo i propri dati personali, cosa che la donna faceva ricevendo successivamente un nuovo sms nella quale veniva invitata a contattare per chiarimenti un’utenza telefonica “fissa” di Milano. Dopo aver contattato il numero, veniva rassicurata dall’interlocutore sul fatto che la problematica sarebbe stata risolta in pochi giorni, ma il 4 aprile constatava presso il locale ufficio postale che sul proprio conto era rimasto meno di 1 euro e che ignoti le avevano sottratto circa 1.600 euro effettuando 18 pagamenti a lei sconosciuti.

Le indagini hanno permesso di accertare che il numero telefonico contattato dalla donna non appartiene a Poste Italiane, ma riconducibile ad una rete VOIP fornita da una società di Milano. Inoltre, i militari hanno scoperto che i 18 pagamenti illeciti erano tutte ricariche, ciascuna da 90 euro circa, effettuate su un conto gioco on line. Tramite l’Agenzia Monopoli di Stato – Direzione Giochi, si accertava che il titolare e reale utilizzatore del predetto conto gioco fosse un 20enne di origini campane che pertanto veniva denunciato per i reati sopracitati. La somma indebitamente sottratta alla parte offesa è stata sequestrata presso quel conto gioco e rimessa nella disponibilità dell’avente diritto.