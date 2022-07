Ascensore in tilt, 93enne bloccato in banca

RIVOLTA D'ADDA - Brutto spavento ieri mattina per un 93enne, rimasto bloccato nell’ascensore della filiale del Banco Bpm di piazza Vittorio Emanuele II, nel centro storico del paese. Immediato l’intervento da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo, chiamati dai responsabili dello sportello.

In base a quanto reso noto proprio dai pompieri, l’anziano è stato liberato nel giro di pochi minuti.

Per precauzione è stato anche richiesto il supporto di un equipaggio del servizio di emergenza del 118. Per l’intervento è stata allertata la Croce Bianca di Rivolta d’Adda, il cui personale è giunto in piazza in brevissimo tempo. Una volta sbloccato l’ascensore e aperte le porte, il 93enne ha però rifiutato il trasporto in ospedale.

Fortunatamente non sono subentrati problemi legati allo spiacevole episodio: è rimasto tranquillo in attesa dei soccorsi, con il personale della banca che si è prodigato nello stargli vicino.

Le sue buone condizioni generali, verificate dagli stessi soccorritori, non hanno dunque reso necessario procedere con il trasferimento in ospedale. L’anziano cliente dell’istituto di credito è poi rientrato al proprio domicilio.