Fuochi d'artificio, la tradizione dà spettacolo

CREMONA - Come da tradizione, tutti col naso all’insù: in tanti non hanno saputo resistere alla tentazione di farsi affascinare ancora una volta, anche stasera, dai fuochi d’artificio di San Pietro.

Ed è stata una piccola, grande conquista per tutti: per i cremonesi, per gli organizzatori, per i giostrai, che dopo lo stop di due anni a causa della pandemia che per altro continua a «mordere», hanno illuminato la notte di San Pietro e Paolo con uno spettacolo pirotecnico colorato, scoppiettante, durato una ventina di minuti e iniziato sul far delle 23.