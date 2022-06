Gara provinciale di bocce "1+1=3": vince la voglia di fare squadra

CREMONA - Terzo posto, una targa dorata e due trofei scintillanti per celebrare l’ottimo risultato. Angelo e Stefano si lasciano immortalare con l’espressione soddisfatta di chi sa di aver dato il meglio sul campo del bocciodromo cremonese Azzurri d’Italia.

I due “atleti” frequentano il Centro diurno (Area riabilitazione psichiatrica Asst di Cremona) hanno sfidato le altre squadre per aggiudicarsi il podio della gara provinciale di bocce “1+1=3” organizzata dal Sindacato Pensionati (SPI) Cgil di Cremona in collaborazione con il Comune. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato, che periodicamente riunisce sul campo da bocce diversi servizi e associazioni territoriali attivi in ambito sociale.

I vincitori del Centro Diurno con i trofei 3 posto

Come spiegano le educatrici Lorena Quinzani e Annalisa Zilli, referenti del progetto, «La squadra di bocce del Centro diurno è nata nel 2016 ed è cresciuta nel tempo, sviluppando capacità, abilità e coesione». Oltre agli allenamenti settimanali hanno condiviso la scelta del logo che li rappresenta, ora stampato sulle magliette del team.

La targa consegnata ai partecipanti

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, sono tornati ad allenarsi tutti i mercoledì mattina, per prepararsi ai tornei che animano l’estate cremonese. Oggi la squadra composta da Angelo e Stefano si è confrontata con altri 72 giocatori, accaparrandosi il terzo posto: la gioia della vittoria condivisa è il premio più prezioso.