Scontro auto-moto, 26enne ferita

CREMA - Scontro tra auto e moto su via IV Novembre. Ferita una 26enne che era in sella alla due ruote. Illeso il conducente della Peugeot. Rilievi da parte degli agenti della Polizia locale. La ragazza è stata soccorsa da un equipaggio del servizio di emergenza della Croce Rossa e trasferita in ospedale.

I rilievi della Polizia Locale