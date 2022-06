Giovedì d'estate: shopping, serate a tema, musica nei musei

CREMONA - «Nel 2023 festeggeremo le nozze d’argento», la butta lì Francesca Galli, vice presidente delle Botteghe del Centro. Intanto, per i 24 anni dei Giovedì d’Estate, gli ultimi due «in sordina» per la pandemia, giovedì prossimo tornerà «in forma smagliante» (copyright assessore Barbara Manfredini), «in grande spolvero» (citazione Eugenio Marchesi, presidente di Botteghe del Centro), la rassegna sì tradizionale, ma dal titolo nuovo: «Shopping e turismo».

Un calendario straboccante di eventi. Non solo shopping sotto le stelle: dai musei aperti alla musica con i dj, dalla gastronomia e street food alle serate dedicate ai bambini con l’illustrazione dei monumenti. E molto altro ancora in una città vivace capace di attirare i turisti.

I Giovedì d’Estate sono organizzati da Botteghe e Confcommercio. Quest’anno è tornato il patrocinio del Comune «non solo nell’utilizzo del suolo pubblico», ma anche nel sostegno economico. «Un motivo di orgoglio per noi, perché è un riconoscimento alla qualità del progetto», dice Marchesi. Dunque, patrocinio e contributo dell’amministrazione e del Duc, Distretto urbano del commercio. Quando pubblico e privato si mettono insieme, il risultato arriva. «Sinergia», parola centrale negli interventi alla

La conferenza stampa di lancio dei Giovedì d'estate



«Siamo contenti di riprendere con i Giovedì d’Estate in un contesto nuovo — dice l’assessore Manfredini con accanto Valerio Demaldè, architetto, tecnico del Comune —. L’idea è di fare una proposta sempre più integrata con i negozi aperti. L’idea di una città super accogliente con un progetto di politica culturale».

L’assessore parla di «appuntamenti molto stimolanti che possono attrarre un pubblico molto diversificato , di ogni età».

Ricorda, tra gli altri, «il gazebo del Comune davanti a Spazio Comune per promuovere la Welcom card. Il Comune e il Distretto hanno contribuito nella visione di futuro della città, in stretta sinergia con le imprese e le realtà locali, perché lavorare insieme porta a dei grandi risultati. E i Giovedì d’Estate lo sono».

«Quello che mi piace molto — sottolinea Marchesi — è l’atmosfera di collaborazione: sempre di più si lavora in sinergia. Ci aspettiamo una grande presenza durante i Giovedì, auspichiamo che i commercianti facciano affari importanti, siamo veramente orgogliosi di aver organizzato dei Giovedì d’Estate in grande spolvero». Chicca Galli illustra il programma.

I QUATTRO TEMI

Si parte giovedì prossimo con il volontariato «per dare risalto a tutte quelle associazioni che in questi due anni hanno contribuito ad aiutare le persone. Ci faceva piacere dare importanza a tutto quello che hanno fatto».

Il 7 luglio, giovedì dedicato allo sport: «Dopo un lungo periodo di stop, le associazioni sportive vogliono mostrare le loro attività».

Il 14 luglio, alla mobilità, «declinata con attenzione alla sostenibilità e ai mezzi non inquinanti».

E il 21 luglio al benessere nelle sue varie declinazioni: «Della persona, degli animali, della famiglia».

I Giovedì d’Estate sono «una eccellenza» per Andrea Badioni, presidente di Confcommercio: «Nelle province vicine hanno provato a riproporre la formula, ma non c’è partita». Non ci sarà StraDeejay: appuntamento all’anno prossimo.