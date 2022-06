Tamponamento tra auto, non ce l'ha fatta l'85enne Lucia Marazzi

PADERNO PONCHIELLI - Non ce l'ha fatta la pensionata 85enne Lucia Marazzi: troppo gravi le ferite riportate in occasione del tamponamento avvenuto lo scorso 14 giugno, poco prima delle 19, all’incrocio fra la provinciale e l’ingresso alla zona industriale. Nell'incidente rimasero coinvolte cinque persone, fra cui un bambino di sette anni. Immediatamente erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Cremona col 118 e i vigili del fuoco. I feriti, in apparenza non gravi, furono trasportati all'ospedale Maggiore di Cremona. Purtroppo, per Lucia Marazzi sono insorte complicazioni e il suo cuore ha smesso di battere dodici giorni dopo l'incidente stradale.