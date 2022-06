Tamponamento sulla Padana Inferiore, due feriti

CAORSO - Tamponamento fra una Fiat Panda ed un furgone stamattina sulla strada Padana Inferiore alle porte di Caorso.

Sul posto per i soccorsi la Pubblica assistenza di Monticelli e i vigili del fuoco di Piacenza. Il bilancio è di due feriti. Caos invece lungo la strada che collega il capoluogo emiliano a Cremona: si procede a senso unico alternato. Rilievi della Polstrada di Piacenza, in ausilio per la regolazione del traffico i carabinieri di Monticelli.