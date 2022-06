Riqualificare la piazza, arrivano i fondi per Isola Dovarese

ISOLA DOVARESE/TORRE DE' PICENARDI - Due milioni e 80 mila euro: è questo il finanziamento ottenuto con i fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) tramite il ministero della Cultura dall’Unione di Pievi e Castelli. Due i progetti che verranno finanziati con questi soldi. Uno ad Isola Dovarese che mira al rilancio della storica piazza gonzaghesca come un borgo della cultura, della musica e del benessere attraverso una partnership tra pubblico e privato, l’altro invece a Ca’ d’Andrea con la riqualificazione delle ex scuole elementari.

ISOLA DOVARESE

Il progetto prevede l’acquisto del palazzo dei Dovara, di proprietà di Augusto Cantarelli con il quale l’amministrazione ha sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito con diritto i prelazione. L’ente locale quindi acquisterà questo storico immobile e lo ristrutturerà per poi concederlo in comodato d’uso gratuito per cinque anni ad associazioni e imprenditori (a loro carico resterebbero però le utenze). Palazzo Dovara diventerà dunque un modello di creazione e gestione di una casa della cultura diffusa, dove giovani artisti, associazioni, imprenditori potranno vivere, lavorare, e confrontarsi per sviluppare idee e progetti. «È un’enorme soddisfazione – commenta il sindaco Gianpaolo Gansi – vedere premiati i nostri sforzi. Giovedì illustreremo nel dettaglio tutti i passaggi».

TORRE DE’ PICENARDI

L’altro progetto coinvolge l’amministrazione di Torre e ammonta a circa 431 mila euro al netto dell’Iva. L’obiettivo è quello di trasformare le ex scuole elementari di Ca’ d’Andrea in una struttura destinata all’ospitalità leggera, un ostello, da affidare in gestione tramite apposito bando con priorità alle donne ed ai giovani, creando così nuovi posti di lavoro. Il progetto sarà valorizzato ulteriormente dalla rete di piste ciclabili esistenti e in via di realizzazione, come quella già presente per Pieve San Giacomo e quella che vorremmo costruire per collegare Ca’ d’Andrea a Torre. Il recupero delle ex scuole di Ca’ d’Andrea, a pochi metri dalla piazza, usate in passato anche come sala prove per gruppi musicali, ha come titolo «Viaggiare, conoscere, tornare. «Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco Mario Bazzani –. Sicuramente sarà una sfida molto impegnativa per i tempi stringenti. Ringrazio la responsabile dell’ufficio tecnico Erica Ghidetti».