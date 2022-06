Torre de' Picenardi, addio alla maestra Maurizia Carantani

TORRE DE’ PICENARDI - Si è spenta alla casa di riposo San Vincenzo di Vho di Piadena la maestra d’asilo Maurizia Carantani, 73 anni, di Torre de’ Picenardi. Nata l’8 agosto 1948, era originaria di una famiglia di agricoltori e aveva svolto la professione di insegnante della scuola materna, prima a Cremona, alla ‘Villetta’, poi a Torre, a Ca’ d’Andrea e infine, per un lungo periodo, quasi vent’anni, a Piadena, prima nella sede dell’asilo nell’edificio scolastico di via Mazzini e poi in quello attuale.

Una docente molto stimata e apprezzata sia per le qualità umane che professionali e per il suo modo di porsi, sempre materno, nei confronti dei bimbi.

Il 26 novembre 2013 la signora Maurizia fu colpita da un problema fisico. Ebbe un improvviso malore mentre si trovava presso la farmacia di Torre. Trascorse poi 22 giorni in terapia intensiva a Cremona e 11 mesi alle Ancelle della Carità di Cremona, fino al 10 ottobre 2014, quando fu trasferita a Vho. La maestra Carantani lascia il marito Rosolino Lodigiani, ex impiegato alla Bnl, e i due figli gemelli Luca e Andrea. Profondo il cordoglio sia nella comunità di Torre de’ Picenardi che in quella di Piadena, dove la signora Carantani era molto conosciuta.