Municipio di Bozzolo: «Quel posto fisso? Non ci interessa»

BOZZOLO - Il tanto sognato posto fisso comunale forse non è poi più così allettante. È quanto verrebbe da pensare dopo che il concorso indetto per il ruolo di ‘istruttore direttivo tecnico’ per il settore ‘lavori pubblici, manutenzioni, suap, ambiente, urbanistica-categoria D1’, indetto dall’Unione Terra dei Gonzaga (Bozzolo e Rivarolo Mantovano), è andato a vuoto, con una sola candidata che si è presentata alla prova scritta per poi rinunciare a sostenerla. Un posto di lavoro sicuro, con contratto a tempo pieno e indeterminato e con uno stipendio fisso mensile di 1844 euro lordi. La figura sarebbe dovuta andare a coprire il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Bozzolo, vacante dall’ottobre 2018, ossia dalle dimissioni dell’ex responsabile Martino Zurra.

L’attuale concorso venne indetto nel settembre 2021, assieme agli altri indetti dall’Unione e che in questi mesi hanno visto l’ingresso di tre nuovi dipendenti nella pianta organica dei due enti locali. Fin dall’inizio gli uffici hanno notato che se per gli altri posti messi a concorso le domande non tardavano ad arrivare, per quello dell’ufficio tecnico vi era una penuria di candidati. Per questo la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata più volte spostata, nella speranza arrivassero più partecipanti. Cosa che però non si è verificata. La commissione d’esame ha così deciso di procedere e nella riunione dello scorso 3 giugno ha deciso di non far svolgere la prova preselettiva in quanto erano arrivare solamente quattro domande di partecipazione. Dei quattro candidati, una è stata esclusa in quanto non aveva i requisiti minimi per partecipare. Quindi potenzialmente il concorso di sarebbe dovuto tenere per tre persone. Venerdì in sala consiliare però si è presentata una sola delle tre, che una volta viste le domande ha consegnato la prova in bianco, rendendo di fatto il concorso nullo. La commissione d’esame ha preso atto di quanto avvenuto, mentre l’amministrazione comunale dovrà valutare cosa fare per far tornare in pianta organica un ruolo importante come il responsabile dell’ufficio tecnico.

Ciò che è accaduto a Bozzolo non è una rarità in quanto è avvenuto nel recente passo anche in comuni limitrofi sia mantovani sia cremonesi. «I tempi evidentemente sono cambiati e il posto pubblico al momento è meno allettante. Come amministrazione abbiamo messo in campo ogni energia per portare a termine questo concorso. Adesso ci muoveremo diversamente per andare a colmare la lacuna d’organico», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Torchio.