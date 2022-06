Sfida Borghetti-Bergamaschi, oggi si decide chi sarà nuovo sindaco di Crema

CREMA - Si riparte da zero a zero, ma con il retaggio del primo turno, che vede il centrosinistra avanti di 1.600 voti, pari all’11,3%. Oggi è il giorno del ballottaggio e stanotte, indicativamente intorno alle 24, si saprà chi tra Fabio Bergamaschi, candidato sindaco del centrosinistra, e Maurizio Borghetti, che corre per il centrodestra, sarà il sindaco per i prossimi cinque anni. I 38 seggi, di cui quattro speciali e due in ospedale, uno in via Zurla e uno al Kennedy), aprono stamane alle 7 e si potrà votare sino alle 23. Gli elettori con difficoltà motorie, e iscritti in sezioni ubicate in edifici non accessibili in sedia a rotelle, potranno esercitare il loro diritto nei seggi 3 (al centro diurno di via Zurla 1), 23 (primaria via Renzo Da Ceri), 24 (elementari di via Treviglio), 28 (primaria di Santa Maria della Croce) e 36 (elementari via Valsecchi).

I due candidati sindaco, i componenti delle dieci liste che li sostengono (sei pro Bergamaschi e quattro per Borghetti) saranno in forze ai seggi, per seguire passo passo l’intera giornata e poi lo spoglio. Lo spettro per entrambi gli schieramenti è l’astensionismo. Il primo obiettivo dei competitor è riportare alle urne coloro che già li avevano votati al primo turno, il 55% degli aventi diritto, la percentuale più bassa della storia per le comunali. Evidente come per Borghetti, chiamato ad un recupero importante, sia altrettanto decisivo fare incetta di voti tra chi era rimasto a casa due domeniche fa e tra coloro che avevano votato gli altri quattro candidati sindaco. A questo proposito, non ci sono stati apparentamenti.

Borghetti ha ottenuto l’esplicito sostegno di Oronzo Santamato, che potrebbe valere i 159 voti ottenuti dalla lista Noi Crema. Bergamaschi punta a raccogliere almeno una parte degli elettori di Sinistra unita (537), che al primo turno avevano scelto Paolo Losco. Da Articolo 1, tramite il referente cittadino Arcangelo Zacchetti, è arrivata venerdì l’indicazione a scegliere il candidato del centrosinistra. Così come da Simone Beretta, unico dei quattro sconfitti che entrerà in consiglio. Nessun endorsement, invece, da parte dei Cinque Stelle. Per votare al ballottaggio basta fare un segno su uno dei due rettangoli che riportano il nome del candidato sindaco. Chi ottiene più voti vince, indipendentemente dall’affluenza.