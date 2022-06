Paura nella notte, crolla il cornicione di una casa: nessun ferito

RIPALTA CREMASCA - Questa notte alle 2 è crollato un cornicione di un vecchio edificio che dà su via Roma, la strada principale che attraversa il paese. In casa non c'era nessuno in quel momento. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno demolito la parte pericolante e il sindaco Aries Bonazza che ha fatto transennare la zona. Per fortuna a quell'ora non c'erano persone né veicoli per la strada.