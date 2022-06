Farmacia e nuovi orari: addio alle lunghe trasferte

CASALMAGGIORE - Nello scorso autunno erano state diverse le segnalazioni relative alla gestione dei turni di servizio diurno, notturno e festivo della farmacie dell’Ats Val Padana che palesavano la carenza di punti vendita in servizio nell’orario notturno e festivi nel comprensorio dell’Oglio Po.

In particolare, in riferimento al territorio di Casalmaggiore e dei comuni limitrofi, si rilevava che gli utenti erano costretti a percorrere lunghe distanze con pesanti disagi per le fasce più deboli. Da quel momento in poi è scattata una corsa ai ripari che oggi ha consentito al presidente di Afm, Marco Ponticelli, di rassicurare la popolazione.

NUOVO CALENDARIO DEI TURNI

«In occasione della riunione periodica del Uoc Servizio Farmaceutico dell’Ats Val Padana dello scorso dicembre, il gruppo di lavoro di cui il sottoscritto rientra in qualità di delegato Afm Casalmaggiore, su mia proposta, ha esaminato l’entità del problema — spiega Ponticelli — al fine di agire tempestivamente sulla criticità rilevata. A seguito di ciò l’Ats Val Padana, a valle di una serie di confronti con i sindaci dei vari comuni coinvolti e relative farmacie, con propria determinazione n. 134 del 30.05.22 adottata dal direttore dell’Uoc Servizio Farmaceutico ha definito il nuovo calendario turni di servizio diurno, notturno e festivo farmacie dell’Ats Val Padana dal primo giugno 2022 al 31 maggio 2023. In tal modo sono state superate una serie di anomalie presenti nella turnazione delle farmacie, apportando un significativo aumento dei turni stessi per ciascuna farmacia, con periodicità mensile. L’intervento messo in atto ha notevolmente migliorato la carenza di farmacie in servizio nell’orario notturno e festivi, in particolare nel comprensorio Oglio Po».

Una buona notizia, dunque, per l’intero comprensorio che ha spinto il presidente di Afm a ringraziare il direttore generale dell’Ats Val Padana, Salvatore Mannino, il direttore sanitario dell’ Ats Val Padana, Silvana Cirincione, e il responsabile Uoc Servizio Farmaceutico, Sandro Ranieri, «per avere recepito le criticità emerse sul territorio Oglio Po, favorendo una migliore programmazione e copertura territoriale, funzionale ad efficientare il servizio farmaceutico che viene erogato alla popolazione».