Tamponamento e auto in fiamme: la conducente si mette in salvo

CAORSO - Tamponamento e auto in fiamme all’incrocio per Muradolo, lungo la provinciale 587 che collega Cortemaggiore a Piacenza.

Alle 17.45, proprio all’altezza dello svincolo per la frazione caorsana, una Ford Fiesta ha tamponato un furgone che la precedeva e che era in procinto di svoltare per Muradolo. Subito dopo l’impatto l’utilitaria, alimentata a benzina, ha preso fuoco.

La colonna di fumo dall'auto in fiamme

La conducente è riuscita a scendere velocemente e non ha riportato ferite.

Soccorso dalla Pubblica assistenza, invece, il conducente del furgone che è comunque in buone condizioni. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Rallentamenti e strada chiusa in entrambi i sensi di marcia.