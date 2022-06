Casa al Mare di Forte dei Marmi, addio allo storico bagnino Riccardo Matelli

CASALMAGGIORE - “Ci ha lasciato il nostro bagnino Riccardo Matelli. Con il collega Pierluigi era il sovrano assoluto della spiaggia e del mare della Casa di Forte dei Marmi”. La notizia è stata diffusa dalla VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore: “Burbero al punto giusto per farsi rispettare nel suo importante lavoro di salva vite (quante ne ha salvate nei giorni di mare grosso!) ma in fondo era un buono, un generoso che dedicava tutto il suo tempo libero (come prima attività faceva il rappresentante) alla salvaguardia dei bagnanti della Casa al Mare di Casalmaggiore, a Forte dei Marmi. Viso segnato dal sole, maglia rossa Lifeguard, fischietto al collo e dietro gli occhialoni neri sempre lo sguardo tra le onde di quel mare che amava e che conosceva in tutte le sue insidie. Il suo grande cuore ha ceduto ieri, all'età di 66 anni. Le condoglianze di tutti gli amici della VBC alla mamma e alla compagna”.

Anche il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, ha espresso cordoglio: “Rimango malissimo alla notizia. L'ho incontrato domenica 29 maggio. Nonostante non fosse ancora iniziata la stagione Riccardo era già in spiaggia, nel caso qualche bagnante della spiaggia libera fosse in difficoltà, lui era pronto all'intervento. Condoglianze alla famiglia e all'amico e collega Pierluigi Teani, storico bagnino della Casa al mare”.