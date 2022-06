Cane salvò casalese in mare: omaggio alla Casa del Forte

CASALMAGGIORE - È dal 2019, da quando il cane Lizzy, appartenente alla Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze, salvò una cittadina di Casalmaggiore — e venne poi premiata con tutti gli onori in una cerimonia pubblica che si tenne nella Sala d’Armi nel capoluogo toscano – che è iniziato un rapporto di collaborazione tra il capoluogo casalasco e la realtà toscana dei «cagnini», mix delle parole «cani» e «bagnini».

Un momento della consegna dei brevetti ai conduttori

Tanto che alla Casa al Mare di Forte dei Marmi, la struttura balneare di proprietà del Comune, si è svolta la Sics Academy, un corso di perfezionamento della Scuola fiorentina, che ha avuto il suo epilogo con la consegna dei brevetti.

Presenti una cinquantina di cani con i loro proprietari, tutti volontari, che hanno fatto questa «academy» per migliorare e formarsi sul salvataggio in mare assieme ai loro cani.

Il Comune di Casalmaggiore era rappresentato dal sindaco Filippo Bongiovanni e dal presidente del consiglio comunale nonché delegato all’ufficio sovracomunale per i diritti degli animali Pierfrancesco Ruberti.

Nel giorno di consegna del brevetto ai volontari hanno partecipato l’europarlamentare Susanna Ceccardi, la vice sindaco di Forte Graziella Polacci, e rappresentanti di Guardia costiera, Croce rossa, Comune di Massa, oltre a Salvo Gennaro, presidente dell’associazione.

Si è così ulteriormente consolidato un rapporto d’amicizia nato sulla scorta della riconoscenza per quanto di buono fatto nei confronti della cittadina che venne salvata.

Nel 2020, grazie ad un accordo con la società che gestisce le spiagge libere della zona — compresa quella del Comune casalasco — i cani della Sics sono stati posti di stanza proprio davanti ai gazebo balneari casalesi in ogni weekend. Poi c’è stata la pandemia.

Il concentramento dei cani



Quella italiana è la prima scuola al mondo di addestramento cani. In Italia sono circa 400 quelli che presidiano le spiagge. La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la più grande organizzazione mondiale dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico. Il brevetto Sics prevede per le Unità Cinofile Sics la possibilità di agire su tutte le spiagge italiane in qualità di operatori di protezione civile.

LE RAZZE UTILIZZATE

Le razze principalmente utilizzate sono il Terranova, il Labrador ed il Golden Retriver, si tratta di cani con caratteristiche molto particolari, sia per ciò che riguarda le capacità natatorie, sia per l’indole particolarmente socievole, adatta al lavoro sulle spiagge.

La preparazione viene svolta in uno dei 16 centri addestramento SICS presenti in Italia e dura circa un anno per il livello base. La filosofia addestrativa della Sics usa esclusivamente metodi gentili e si basa sulla ricerca di una strettissima relazione tra il cane ed il suo conduttore, i quali effettuano un addestramento completo, sia nell’obbedienza a terra che nel salvataggio in acqua, fino a diventare una coppia incredibilmente affiatata.

Le Unità Cinofile Operative, vengono addestrate ad operare in qualsiasi condizione meteo-marina e su ogni tipo di mezzo, dalla motovedetta, all’acquascooter, fino all’elicottero, dal quale possono anche lanciarsi direttamente in acqua per effettuare operazioni di salvataggio.

La potenza di traino del cane, permette all’operatore (conduttore) di effettuare interventi impossibili da realizzare per il solo bagnino, come ad esempio, trainare a riva fino a tre persone contemporaneamente.