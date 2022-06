Mangiano kebab, famiglia in ospedale per sospetta intossicazione alimentare

CASTELVERDE - Stavano tornando da Milano dove avevano mangiato kebab, quando si sono sentiti poco bene. Hanno quindi accostato l'auto in corrispondenza della fermata del bus lungo la Paullese a Costa Sant'Abramo e chiamato i soccorsi. I sanitari hanno prestato aiuto a tre bambine di 6, 10 e 14 anni con i loro genitori. Sono stati tutti trasportati in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare.