Diocesi di Cremona: nuovi incarichi per alcuni sacerdoti

CREMONA - Giornata importante, quella di ieri, per la Chiesa cremonese. Nelle parrocchie interessate, durante le cerimonie del 19 giugno, sono stati annunciati i nuovi incarichi. A seguire c’è stata l’ufficializzazione delle nomine attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali, tra cui il sito internet della Diocesi, al quale si devono le foto dei sacerdoti qui pubblicate. Ecco i religiosi interessati.



Don Francesco Cortellini

Incaricato diocesano di Pastorale vocazionale.

È vicerettore del Seminario vescovile di Cremona, amministratore parrocchiale di Picenengo e consulente ecclesiastico degli scout adulti del Masci.



Don Umberto Zanaboni

Incaricato diocesano di Pastorale missionaria, con particolare attenzione alla promozione del primo annuncio.

È vicepostulatore della Causa di beatificazione del servo di Dio don Primo Mazzolari e collaboratore parrocchiale festivo nella parrocchia di San Sebastiano a Cremona. Dal 2016 al 2021 è stato parroco di Cella Dati, Derovere e Pugnolo.

Don Francesco Gandioli

Collaboratore dell’Ufficio liturgico diocesano.

È vicario della parrocchia di S. Abbondio, a Cremona, dal 2016. Ordinato sacerdote nel 2016, sta completando gli studi per la licenza in Teologia con specializzazione Liturgico-pastorale presso l’Istituto Santa Giustina di Padova.

Don Paolo Tomasi

Collaboratore nelle parrocchie S. Maria Assunta e S. Giacomo apostolo e S. Pietro apostolo in Soncino, S. Quirico in Casaletto di Sopra, S. Bartolomeo apostolo in Isengo e S. Bernardo abate in Melotta. Ordinato sacerdote nel 1981, dal 2012 era parroco in solido di Binanuova, Ca’ de’ Stefani, Gabbioneta e Vescovato e dal 2014 anche di Pescarolo e Pieve Terzagni.

Don Pierluigi Capelli

Parroco in solido delle parrocchie dell’unità pastorale Cafarnao, formata dalle parrocchie Santi Martino e Nicola in Binanuova, S. Bartolomeo apostolo in Ca’ de’ Stefani, S. Ambrogio vescovo in Gabbioneta, S. Andrea apostolo in Pescarolo, S. Giovanni decollato in Pieve Terzagni, S. Leonardo in Vescovato.

Ordinato sacerdote nel 1997, dal 2019 era collaboratore parrocchiale nell’unità pastorale di Bondeno, Palidano, Pegognaga e Polesine in diocesi di Mantova.

Don Adelio Buccellè

Collaboratore in Cattedrale per il ministero dell’ascolto e della riconciliazione.

Ordinato nel 1982, laureato in Ingegneria, è stato vicario a Sesto Cremonese (1982-1988) e parroco a Castelvisconti e a Vailate. Dal 2013 era parroco in solido e moderatore delle parrocchie di Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Stilo de’ Mariani e Villarocca.

Don Antonio Loda Ghida

Parroco in solido e moderatore delle parrocchie di S. Nicolò vescovo in Isola Dovarese, S. Giorgio martire in Pessina Cremonese, S. Andrea apostolo in Stilo de’ Mariani e S. Leonardo in Villarocca. Ordinato sacerdote nel 2000, dal 2014 era parroco in solido e moderatore delle parrocchie di Malagnino.

Don Paolo Fusar Imperatore

Parroco in solido e moderatore delle parrocchie di S. Giacomo apostolo in San Giacomo del Campo e S. Michele in San Michele Sette Pozzi a Malagnino.

Ordinato sacerdote nel 2007, dal 2017 era vicario parrocchiale a Drizzona, Piadena e Vho.

Don Giuseppe Manzoni

Concordato con il Vescovo un anno di esperienza monastica a Dumenza. È stato parroco di Gadesco, Pieve Delmona e San Marino e Drizzona, Piadena e Vho. Dal 2019 era parroco di Casalbellotto, Fossa Caprara, Quattrocase e Vicomoscano.

Don Anton Jicmon

Parroco di S. Pietro apostolo in Vicomoscano, S. Giovanni evangelista in Quattrocase, S. Lorenzo martire in Fossacaprara, S. Maria nascente in Casalbellotto.

Ordinato sacerdote nel 1991 nella Diocesi di Iasi (Romania), nel 2022 è stato incardinato nella Diocesi di Cremona

Don William Dalè

Vicario parrocchiale della parrocchia Ss. Fabiano e Sebastiano in Cremona.

Ordinato sacerdote l’11 giugno 2022, conseguito il baccalaureato in Teologia nel 2020, ha insegnato religione al liceo Anguissola di Cremona nell’anno scolastico 2020-21.

Don Simone Duchi

Destinato al perfezionamento degli studi filosofico-teologici. Ordinato sacerdote l’8 giugno 2013, dal 2015 è docente all’Istituto superiore di Scienze religiose S. Agostino.

Don Davide Pezzali

Vicario delle parrocchie Annunciazione, S. Maria Immacolata e S. Zeno, S. Pietro apostolo e Cristo Risorto in Cassano d’Adda. Ordinato sacerdote il 18 giugno 2011, dal 2019 era collaboratore parrocchiale a Bovisio Masciago, in Diocesi di Milano.

Don Gian Pietro Rossetti

Collaboratore parrocchiale della parrocchia S. Vittore martire in Agnadello. Ordinato sacerdote il 18 giugno 1988. È stato vicario parrocchiale a Cremona, nella parrocchia della Beata Vergine (1988-1990). Dopo una serie di rilevanti incarichi, dal 2018 era collaboratore della Curia diocesana.

Don Gianni Maccalli

Collaboratore parrocchiale delle parrocchie Santi Filippo e Giacomo apostoli in Covo, S. Cassiano martire in Fontanella, S. Michele arcangelo in Antegnate, Santi Pietro e Paolo in Barbata. Ordinato sacerdote il 27 giugno 1971, è stato parroco a Agoiolo , Regona di Pizzighettone , Arzago d’Adda e Bozzolo . Dal 2017 era collaboratore parrocchiale a Caravaggio.

Don Fabio Santambrogio

Diviene parroco dell’unità pastorale formata dalle parrocchie S. Vittore martire in Calcio, Santi Pietro e Paolo apostoli in Pumenengo e S. Maria assunta in Santa Maria in Campagna. Don Michele Rocchetti era già nominato vicario parrocchiale di tutte le parrocchie dell’unità pastorale; don Silvio Soldo, don Andrea Oldoni e don Antonio Allevi proseguono il loro ministero quali collaboratori parrocchiali.