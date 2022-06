Incendio in un appezzamento confinante con la strada, ignote le cause

MOTTA BALUFFI - Intervento dei vigili del fuoco di Cremona questa mattina intorno alle 11 lungo la provinciale Bassa di Casalmaggiore per un incendio che si è sviluppato in un appezzamento confinante con la strada. Interessata dalla fiamme una superficie di circa 5mila metri quadrati al confine con una coltivazione di avena. Prima di mezzogiorno il fuoco è stato domato. Ignote le cause. Non è da escludere un mozzicone di sigaretta lanciato da un’auto, vista la vicinanza della provinciale.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI