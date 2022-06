Incendio in un campo a bordo strada, tempestivo intervento del vigili del fuoco

PIADENA DRIZZONA - Tempestivo ed efficace intervento dei vigili del fuoco del distaccamento volontari di Piadena Drizzona per un incendio che si è sviluppato poco dopo mezzogiorno in un terreno posto tra Pontirolo, frazione di Piadena Drizzona, e Colombarolo, frazione di Voltido. A prendere fuoco, per cause ignote, le stoppie rimaste in un campo di frumento appena mietuto. Dalla zona si sono sollevate ampie nuvole di fumo bianco.

Il rogo si è esteso rapidamente a causa del vento che spirava da est in direzione ovest. Intorno alle 12,45 la situazione è tornata sotto controllo. Importante anche l’intervento degli agricoltori proprietari dell’ appezzamento che con un trattore hanno isolato alcune aree evitando il propagarsi delle fiamme.