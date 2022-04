Lite tra giovani egiziani, 25enne accoltellato in pieno centro

PANDINO - Accoltellamento in pieno centro, all’angolo tra via Umberto I e via Goito. La lite tra tre giovani egiziani è scoppiata a mezzogiorno di oggi. Ad un certo punto, uno di loro ha estratto un coltello ed ha colpito un 25enne al collo e al volto. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato ferite serie, ma è stato deciso il suo trasferimento in ambulanza all’ospedale Maggiore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del ferito.

«Il giovane ha descritto l’aggressore, dunque sono in corso le ricerche, ma non il motivo del litigio» ha spiegato nel pomeriggio il tenente colonnello Massimiliano Girardi. Il trambusto, causato prima dalle urla dei tre protagonisti del violento alterco e poi dall’arrivo dei soccorsi e dei militari, ha richiamato l’attenzione di diversi pandinesi che a quell’ora si trovavano nei locali del centro.