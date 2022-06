Malore alla guida, grave 47enne. Il nipote 16enne afferra il volante ed evita un incidente

CASALETTO DI SOPRA - Un malore in auto stamattina per un 47enne del paese, poi trasferito in codice rosso all'Ospedale Maggiore di Crema. Fortunatamente al suo fianco aveva il nipote 16enne che ha prontamente agguantato il volante facendo arrestare la vettura ed evitando un incidente stradale. Il 47enne è stato sottoposto a massaggio cardiaco dal medico del 118 ed è arrivato in ospedale alle 12,30. Inizialmente, era stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza atterrata vicino a via Soncino, poi è stato deciso di non utilizzare l'elicottero.

FOTO: FOTOLIVE/JACOPO ZANINELLI