Dall’orto alla cucina: i ragazzi del Seme chef provetti

CASTELLEONE - Dall’orto alla cucina e fanno tutto i ragazzi, anzi gli chef, speciali della Cooperativa Il Seme, la bellissima comunità del Castrum leonis. Si tratta di un doppio laboratorio che ha aiutato moltissimo a incrementare l’autonomia degli ospiti e a farli divertire.

E dall’Alca, azienda di Soresina, arriva anche in dono un’affettatrice d’altissima gamma, a uso dell’operatore che segue i cuochi provetti per migliorare l’offerta delle ricette da proporre. Il responsabile Paolo Ghezzi: «Esperienza straordinaria».

L'affettatrice regalata dall'azienda Alca di Soresina

La Liguria nel piatto e, anche se alla vista e al profumo potrebbe sembrare, non siamo a Masterchef ma al Seme. Lasagne e trofie col pesto made in Castelleone, non a chilometro ma a metro zero, sono i primi capolavori realizzati dai maestri del fornello della struttura inclusiva.

Le troffie cucinate dagli chef del Seme

Buone anche se comprate, certo, ma sarebbe troppo facile per gli ambiziosi ‘spadellatori’. Qui il segreto è il tocco nostrano. Il basilico è stato piantato, annaffiato, curato, colto e poi usato per insaporire proprio dall’affiatato gruppo che dispone, grazie all’aiuto degli educatori, di un ‘giardino di spezie e profumi’.

In cucina ogni mercoledì e, ormai, la dispensa non ha più segreti.