Soncino è il borgo turistico più bello in Lombardia

SONCINO - I tre borghi turistici più belli? San Benedetto Po (Mantova), Montisola (Brescia) e Soncino. Questa la selezione condotta dalla Regione e presentata al ministero del Turismo, incaricato di raccogliere le candidature per Best Tourist Villages, il concorso indetto ogni anno dall’Organizzazione internazionale del turismo (Unwto) al fine d’individuare i luoghi più affascinanti del pianeta.

Le radici di Soncino

«Una notizia molto gratificante e una grande soddisfazione per Soncino e i soncinesi — il commento a caldo dell’assessore alla partita Chiara Rossi —: questa è anche la dimostrazione, che l’impegno per promuovere il nostro borgo viene premiato. Basti solo pensare che non ci siamo candidati, siamo stati scelti ed è stata una sorpresa per tutti quanti».

IL PODIO DEI BORGHI LOMBARDI

Un’isola bresciana che troneggia sul lago d’Iseo, una cittadina mantovana con un’abbazia tra le più antiche d’Europa e poi il gioiello sull’Oglio, tomba di Ezzelino, culla di una magica fortezza.

Soncino è in vetta alla Lombardia, unica cremonese. E l’entusiasmo è tanto ma la partita, in realtà, è appena cominciata. Sì, perché, se già in regione non mancavano certo competitors agguerriti e di livello, ora la piccola città murata dovrà vedersela con altri 59 sfidanti in lizza da 20 regioni. E, parlando d’Italia, trovare candidati che non siano straordinari sarebbe una vera sorpresa.

La data in cui sarà comunicata la selezione finale, a livello nazionale, è ancora segreta. Prima i funzionari del ministero dovranno stilare una classifica a Roma e scegliere, come fatto a Milano, tre eccellenze fra le 60. L’obiettivo? La sfida finale con le città più belle del mondo. Un sogno lontano, dunque, quello soncinese; ma chi ha visitato il gioiello cremonese non lo definisce impossibile.